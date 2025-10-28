高市首相との首脳会談のため10月27日から来日しているアメリカのトランプ大統領。28日、拉致被害者家族と面会し「この問題を忘れたことはない。できることはやる」と家族に声をかけました。 27日から来日中のアメリカ・トランプ大統領。28日、高市早苗首相との首脳会談を行いました。【高市首相】「日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領と築いていきたい」この両国の関係強化により、解決への進展が期待されるのが拉致問題で