ヴェルニー公園上空を飛行する大統領専用ヘリコプター＝２８日午後３時４５分ごろ、横須賀市内トランプ米大統領と高市早苗首相は２８日、米海軍横須賀基地（横須賀市）を訪れ、停泊中の原子力空母ジョージ・ワシントンに乗艦した。「日米同盟は全世界で最も卓越した関係だ」。両首脳の演説に沸き返る艦内とは対称的に、基地周辺では市民らが抗議活動を展開。厳戒態勢が敷かれた「基地の街」に、お祭りムードと緊迫感が交錯した。