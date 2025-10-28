タレントの滝沢カレンが、11月4日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00〜)2時間スペシャルで、仕事復帰後テレビ初出演を果たす。滝沢カレン滝沢はこの夏に第1子を出産、10月上旬には自身のSNSで仕事復帰を報告していた。仕事復帰後、初のテレビ出演で、MC・明石家さんまだけでなくスタジオ全体から祝福の声が。さんまからの子どもに関する問いかけに、ユニークな語りでおなじみの滝沢ワール