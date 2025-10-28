NTTドコモは、1997年にサービスを開始した「gooポータル」を2025年11月25日13時に提供終了すると発表した。「gooポータル」に掲載されたお知らせ。「gooポータル」はNTTドコモが運営するポータルサイト。NTTアドとNTT、INKTOMIの3社がインターネット黎明期となる1997年3月に日本語検索エンジンサービスとして「goo」の開発・提供を開始した。サービス名称の由来は「global networkが無限大（∞）に拡大し続ける」というネットの世