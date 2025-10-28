世界に売り出す日本のドラマを顕彰する「東京ドラマアウォード」が今年で幕を下ろすことが、28日に都内ホテルで開催された授賞式で発表された。2026年度からは日本映画テレビプロデューサー協会が主催する「エランドール賞」に統合され、コンセプトを継承する賞が創設される。「東京ドラマアウォード2025」司会の有働由美子(左)と三谷幸喜「東京ドラマアウォード」は2008年にスタートしたが、「国際ドラマフェスティバルin TOKYO」