ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê½ËÊ¡¥â¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç²ñµÄ¤òÃÙ¹ï¤·¤Æ¤­¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Û¤½¤Î¼ÒÆâÎø°¦¡¢ÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡ª(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)