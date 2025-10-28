JUNG KOOKを起用したCalvin Kleinの最新キャンペーンが解禁された。JUNG KOOKはグローバルブランドアンバサダーとして、力強く印象的なスタイルで90年代のエッジを効かせた自然体のクールさを表現した、最新デニムコレクションを着用。Calvin Kleinは、BTSのJung Kook／ジョングクを起用した最新キャンペーンを発表。このキャンペーンは「動き」と「パフォーマンス」に根ざしており、写真家Mert Alas／マート・アラスによって撮影