ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¹£¹£³%¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:37¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.504¡Ê+0.014¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ3.993¡Ê+0.013¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.561¡Ê+0.008¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.619¡Ê+0.003¡Ë ±Ñ¹ñ4.393¡Ê-0.009¡Ë ¥«¥Ê¥À3.052¡Ê+0.002¡Ë ¹ë½£4.173¡Ê-0.010¡Ë ÆüËÜ1.646¡Ê-0.027¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª