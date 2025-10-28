¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£µ£²¡¥£²£·±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê21:42¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ152.16¹âÃÍ152.88°ÂÃÍ151.76 153.89¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 153.39Äñ¹³2 152.77Äñ¹³1 152.27¥Ô¥Ü¥Ã¥È 151.65»Ù»ý1 151.15»Ù»ý2 150.53¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ177.19¹âÃÍ178.05°ÂÃÍ177.00 178.88¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 178.46Äñ¹³2 177.83Äñ¹³1 177.41¥Ô¥Ü¥Ã¥È 176.78»Ù»ý1