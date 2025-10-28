東宝は２８日、来年１月９日に公開を予定していた映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）の公開延期を公式サイトなどで発表した。本作は公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止中の「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太の出演が予定されていた。東宝は、公開延期理由を「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました」と説明し、謝罪した。新た