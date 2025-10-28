King & Princeの郄橋海人さん（26）と俳優の芳根京子さん（28）が27日、第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに登場。レッドカーペットへの感想や今年始めたことなどを語りました。ガラ・セレクション部門に出品された映画『君の顔では泣けない』で共演した2人。作品のイメージカラーに合わせ、芳根さんは純⽩のドレスで、郄橋さんはネイビーのスーツ姿で登場しました。レッドカーペットの感想を聞かれた