あわや接触。一流のGTドライバーが、これぞレースの猛追ぶりで、いい意味で“煽り運転”と言わしめるギリギリのアタックを見せつけた。【映像】車間距離“ほぼゼロ”！？超接近で爆速オーバーテイク3時間レースとして行われたスーパーGT第7戦決勝。レースは25周目、2位に浮上したTGR TEAM Deloitte TOM’S（#37 GR Supra）が首位NISMO NDDP（#3 Niterra MOTUL Z）に猛然と迫った。この日の37号車は絶好調。24周目、笹原右京