【ラ・リーガ】レアル・マドリード 2−1 バルセロナ（日本時間10月27日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】ヴィニシウスの超加速→ペドリの警告覚悟ファウルレアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールが、バルセロナのMFペドリにユニホームを引っ張られても倒れるどころかさらに加速。体幹の強さや引っ張りすぎ具合が話題になっている。日本時間10月27日、ラ・リーガ第10節でレアル・マドリードとバルセロナが“エル