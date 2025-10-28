人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う…!?さらに、彼に課された不可解なルールは「人を愛してはいけない」――。主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、10月21日（火）よりスタートし、本日10月28日（火）に第2話が放送されたドラマ『ちょっとだけエスパー』。動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、大泉洋、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、