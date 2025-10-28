食材を余すことなく使うテクニックが披露されました。ホテルの総料理長がフードロスを減らすための調理法を駆使したメニューを考案。どのような工夫が詰まっているのでしょうか。かつおだしが効いた魚介のつみれや、野菜たっぷりのチンジャオロース。こちらは札幌市内のホテルの総料理長が考案したランチメニューです。テーマは「フードロス・ゼロ」。フードロスを減らす取り組みを進め