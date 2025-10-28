公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は27日（月）、令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンドの出場チームならびに組み合わせが決定したことを発表した。 ファイナルラウンドは、第1週が12月11日（火）～14日（金）に東京体育館（東京都渋谷区）で、第2週が12月20日（土）と21日（日）に京王アリーナTOKYO（東京都調布市）で開催される。