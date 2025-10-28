Photo: Yuhei Tokimatsu 手を空けて歩きたいけど、飲み物をすぐに取り出したい。バックパックの脇ポケットは意外と取り出しにくいし、普通のボトルホルダーは着脱が面倒…。そのストレスをサクッと解決してくれたのが、ハイマウントの「HMロック ボトルホルダー」（税込2,420円）。マグネット式バックルを“スライド”で解除するという、ちょっとすごい仕組みのやつだ。 スライドで片手解除