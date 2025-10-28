¢£¡Ö²æ¡¹¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ² 3ÅÙÌÜ¤ÎÌÌ²ñ10·î28Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²14¿Í¤È·ÞÉÐ´Û¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µÞ¤­¤ç²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÌó3Ê¬´Ö¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¤ÏÌó20Ê¬´Ö¤ÎÌÌ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼óÁê¤Î¶¯¤¤»×¤¤¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤¤Ë¶¦´¶