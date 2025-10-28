「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神１−２ソフトバンク」（２８日、甲子園球場）阪神がソフトバンクに逆転負けを喫し、対戦成績は１勝２敗になった。先発の才木が六回途中５安打２失点。打線は初回に１点を先制。リードを許した後は六回に無死一、二塁、七回には１死三塁、八回には２死一、三塁、九回は１死一、二塁と終盤は再三の同点機を作ったが、チャンスであと１本が出なかった。紙一重の展開だったと指摘された阪