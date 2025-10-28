²­Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Î»ÔÄ¹¤¬3Ç¯Á°¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤Î½÷À­¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¸¡»¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆáÇÆ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤¬¡¢2022Ç¯12·î¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Î½÷À­¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢ÆáÇÆÃÏ¸¡¤¬º£Ç¯2·î¡¢¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£