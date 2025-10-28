◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）ソフトバンク打線が僅少差の試合をものにして２勝１敗とリードした。今シリーズ初の４番に座った山川が４回の中越え同点弾に加え、３四球で全打席出塁。トップをキープした。６回に右翼線へ決勝三塁打を放った柳町が３位に浮上。６回４安打１失点と好投したモイネロもランキングに顔を出してきた。阪神では３試合連続タイムリーと孤軍奮闘の佐藤