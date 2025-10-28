園芸博開催５００日前に合わせて運行するラッピングトレイン２０２７年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）まで１１月４日で５００日となるのに合わせ、市営地下鉄ブルーラインの園芸博ラッピングトレインが今月２８日、お目見えした。あざみ野駅（同市青葉区）で出発式が行われ、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が一番列車を見送った。ラッピングトレインは１編成（６両）で、あざみ野─湘南台間を運