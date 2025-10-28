新日本プロレス２８日新潟・佐渡大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がクラーク・コナーズ（３２）、永井大貴（２２）組を下し、開幕４連勝を飾った。試合前にマイクを握ったＳＨＯは「やかましいんじゃこの田舎モンもが。…田舎モンじゃねえな、お前ら罪人どもじゃ。お前らどうせ島流しにでもされたんだろ？」と、いき