【モデルプレス＝2025/10/28】女優の北川景子が10月28日、都内で行われた映画「ナイトフラワー」完成披露試写会舞台あいさつに、共演の森田望智、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、田中麗奈、光石研、内田英治監督と共に出席。「もうひとつの顔を持つなら？」という質問に答えた。【写真】北川景子、美スタイル際立つドレス姿◆北川景子、“ライブで熱唱”に憧れ「気持ちいいんだろうな」本作は昼はパート、夜は