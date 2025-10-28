「Insta360 X4 Air」アークティック・ホワイト Insta360は、165gと軽量ながら、8K撮影も可能な360度カメラ「Insta360 X4 Air」を発表した。カラーはグラファイト・ブラックとアークティック・ホワイトの2色。直販価格は標準版が56,900円、スターターキットが62,900円など。直販サイトでは「2日以内に発送予定」としている。 グラファイト・ブラック Insta360史上最軽量を謳う、8K 360度カ