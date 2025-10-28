NPB(日本野球機構)は28日、翌29日の日本シリーズ第4戦の予告先発を発表。阪神は郄橋遥人投手、ソフトバンクは大津亮介投手が先発予定です。郄橋投手は今季7月に1軍復帰後8試合に先発し3勝1敗、防御率2.28です。17日のDeNAとのCSファイナルステージ第3戦に先発した際には、7回までノーヒットピッチングを披露。8回に連打を浴びて降板しましたが、7回2/3で104球を投げ、被安打3、7奪三振、無四球、無失点でした。一方の