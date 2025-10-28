将棋の第73期王座戦五番勝負第5局が10月28日に行われ、挑戦者の伊藤匠叡王（23）が藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に勝利。シリーズ成績を3勝2敗とし王座奪取に成功した。【映像】伊藤新王座が誕生した瞬間の表情タイトル独占状態だった“絶対王者”・藤井王座の牙城を崩し、二冠目を獲得した伊藤叡王。第5局終局後には、「まだまだ実感はわかないが、最近は良い状態で対局に臨むことができているので