SMBC日本シリーズ2025第3戦● 阪神 1 − 2 ソフトバンク ○＜10月28日甲子園＞敵地での接戦を制したソフトバンクは2連勝。今シリーズの対戦成績を2勝1敗とし、5年ぶりの日本一へ一歩前に出た。ソフトバンク打線は1点を追う4回、4番・山川穂高が2戦連発となる中越えソロを放ち同点。6回は1番・柳田悠岐の右前打、続く周東佑京の犠打で一死二塁の好機を作り、3番・柳町達の右翼線適時三塁打で2−１と逆転した。レギュラーシ