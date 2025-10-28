¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àïºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ìÂÇµÕÅ¾¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£7²ó¤«¤é¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ËÂå¤ï¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÆ£°æâ«ºÈ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¾®È¨ÎµÊ¿¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò°ìÎÝ¼ê»³ÀîÊæ¹â¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£Â³¤¯ÂåÂÇ郄»ûË¾Ì´¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤·¤«¤·¡¢¾®È¨¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Á÷µåÂÖÀª¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿Êá¼ê³¤ÌîÎ´»Ê¤¬Æ£°æ