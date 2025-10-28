Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î½©¤Î±àÍ·²ñ¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ìó1470¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤é¤¬²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë´¿ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£¶¥ÇÏ³¦¤«¤é¤Ïµ³¼ê¤ÎÉðË­¤¬ºÊ¤Ç¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£ÎÌ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö±ü¤µ¤Þ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¸«¤é