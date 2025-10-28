元宝塚の女優・姿月あさとが２８日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。宝塚在籍時のトップ男役としての豪快な体験を明かす一幕があった。今回は「タカラジェンヌ大集合ＳＰ」。この日、宝塚では娘役が男役にバレンタインチョコをあげる独特の風習があることが明かされると、トップ男役として活躍した姿月は「私、３０人の奥様がいる役をしたことがあって、個人的にですけど、３０人の皆さ