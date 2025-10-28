¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç£²£¸ÆüÌë¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¹»Ä¹¼¼¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¨¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£¸Æü¸á¸å£·»þÈ¾¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾ÎÍÃæ³Ø¹»¤Ç¡Ö£±³¬¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÇúÈ¯²»¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ê¤É¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÊ£¿ôÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹»¼Ë£±³¬¤Î¹»Ä¹¼¼¤ÎÊÉ¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Åö»þ¡¢À¸ÅÌ¤Ï²¼¹»¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤âÂà¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤