¢£¥×¥íÌîµåSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àïºå¿À1¡¼2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïºå¿À¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤¹¤ë¡£1²óÎ¢¡¢ÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬º´Æ£µ±¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤¬4²óÉ½¡¢»³Àî¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î2¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢6²óÉ½¤ÏÌøÄ®¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï2²ó°Ê¹ßÌµ¼ºÅÀ¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·ÑÅê