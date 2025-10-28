SUZUKA¤µ¤ó¡Ê¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ë¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤µ¤ó¡¢°ËÅìÁó¤µ¤ó¡¢ã·Æ£½á¤µ¤ó¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤¬¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤Î¾å±ÇÁ°ÉñÂæ°§»¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²Ï¿¹´ÆÆÄ¤Î¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦SUZUKA¡Û´¿À¼¤ÎÃæÅÐ¾ìÌòÊÁ¤È¤Î¥·¥ó¥Ñ