É×¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ª»ÅÃÖ¤­¤ò¤¹¤ë¶¯¤¤±ü¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Ö¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Ë¤ª»ÅÃÖ¤­¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤è¤ê¤â¹âµé¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤ï¤»¤¿¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¼Ö¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂÞ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï2½µ´Ö¸å¡£É×¤Ï»ä¤Î¤¿¤á