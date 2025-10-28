レアル・マドリーのDFダニエル・カルバハルはエル・クラシコで3試合ぶりの実戦復帰を果たしたが、無念の再離脱となったようだ。クラブは28日、カルバハルが右膝関節の内視鏡手術を受けたと発表した。カルバハルは今月26日、バルセロナとのエル・クラシコで後半19分から途中出場。試合前から体調不良の症状を訴え、試合中には太ももを痛めた素振りを見せていたMFフェデリコ・バルベルデに代わって右SBで緊急出場し、2-1での勝利