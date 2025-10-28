10月28日の「踊る！さんま御殿!!」にて「タカラジェンヌ大集合SP」を放送。さんまも驚く宝塚ならではのエピソードが続々飛び出した。「うちの業界に伝わる謎ルール」では、「上級生と同じ名前の芸名を付ける際には挨拶に行かなければいけないので、なるべく同じにならないように珍しい名前が多い」「予科生は舞台で花開くので、咲いている花を学校に飾ってはいけない」などの話のほか、紫吹淳は帝国ホテルで真矢みきら先輩たちに偶