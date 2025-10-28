¼¡²ó¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ï11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë 20»þ00Ê¬¡Á21»þ54Ê¬ÊüÁ÷¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Ú½©¤ÎÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª·ò¹¯¥ª¥¿¥¯vs´Å¤ä¤«¤· ÆÈ¼«¤Î·ò¹¯Ë¡¤ÇÂç·ãÏÀº×¡Û¡ÚÆÈ¼«¤Î·ò¹¯Ë¡¤ò»ý¤ÄÍ­Ì¾¿Í¡ÛÁó°ææÆÂÀÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê¤«¤±¤ª¤Á¡ËÂìÂô¥«¥ì¥óÉð°æ ÁÔ·õæÆÃæÂ¼è±¶Ì¥Ò¥í¥ßMIU¡ÊME:I¡Ë»°±ºÎ¶»ÊÈþÌÚÎÉ²ð¤ß¤Á¤ç¤Ñ²£ß·²Æ»Ò50²»½ç¡ÚÂÎ¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ­Ì¾¿Í¡Û¤¢¤ÎÃÓÅÄÅ´ÍÎ¿¢Áð ÊâÂçÄáÈîËþ¡Ê¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡Ë¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡ËÃæ²¬ÁÏ°ì