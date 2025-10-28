11月4日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」2時間スペシャルでは、滝沢カレンが仕事復帰後、テレビ初出演！滝沢はこの夏に第1子を出産、10月上旬には自身のSNSで仕事復帰を報告していた。仕事復帰後初のテレビ出演で、明石家さんまやスタジオ全体から祝福の声が。さんまからのお子さんに関する問いかけに、ユニークな語りでお馴染み・滝沢ワールド全開の回答が。相変わらずの世界観にさんまも、「休み明けで