◇プロ野球 日本シリーズ第3戦 ソフトバンク2-1阪神(28日、甲子園球場)阪神が接戦を落とし、シリーズの対戦成績を1勝2敗としました。本拠地・甲子園に戻ってきた第3戦、阪神は今季セ・リーグ最優秀防御率の才木浩人投手が先発しました。初回、第2戦で日本シリーズ新記録の1試合5安打をマークした周東佑京選手から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりを見せます。すると打線は1回裏、2アウト1塁から佐藤輝明選手がライトへ