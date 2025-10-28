【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 1−0 湘南ベルマーレ（10月26日／ベスト電器スタジアム）【映像】危険キック被害に悶絶→いきなり復活で激怒アビスパ福岡のDF奈良竜樹が、湘南ベルマーレのDF中野伸哉からアフター気味にキックを受けてピッチ上で悶絶。とてつもない痛がり方を見せていたが、その後の行動が話題となった。福岡は10月26日の明治安田J1リーグ第35節で、湘南をホームに迎えた。序盤から激しい局地戦が繰り広げら