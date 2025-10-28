w.o.d.が本日10月28日、「TOKYO CALLING」のライブ・ミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。楽曲「TOKYO CALLING」は2025年7月にデジタルシングルとして、同月に自身初EP『grunge is dead. EP』収録曲として配信リリースしたナンバーであり、w.o.d.が次のフェーズへと向かうべく放ったものだ。その「TOKYO CALLING (“LOVE BUZZ Tour” LIVE MUSIC VIDEO)」は、今夏開催した＜LOVE BUZZ Tour＞東名阪公演