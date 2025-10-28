Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤µ¤ì¤ë½©¤Î±àÍ·²ñ¤¬28Æü¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¡¢³Æ³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤ÉÌó1800¿Í¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£µ³¼ê¤ÎÉðË­¤µ¤ó¤È¸µ²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤é¤Ë¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ÉðË­¤µ¤ó¡¦º´ÌîÎÌ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤éÌó1800¿Í¤¬½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë¸á¸å2»þÁ°¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¿¿¹È¤ÎÁõ¤¤¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¹ÄÂ²Êý¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤Þ¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ê¤É¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÉðË­