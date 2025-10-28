俳優の田中麗奈（４５）が２８日、都内で行われた映画「ナイトフラワー」（１１月２８日公開）の完成披露試写会に主演の北川景子（３９）、森田望智（２９）、ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介（３３）、ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ・渋谷龍太（３８）、光石研（６４）、内田英治監督（５４）と登場した。田中は透明感抜群の美貌で片方の肩を大胆に露出した黒のドレスで登壇。「たくさんの方に共感していただける作品」と語り、「皆