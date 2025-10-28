KDDIは10月28日、NVIDIA GB200 NVL72を始めとするAIサーバを搭載した「大阪堺データセンター」について、2026年1月下旬から稼働を開始することを発表した。このデータセンターは2025年4月に取得したシャープ堺工場跡地において、大規模な電力・冷却設備を再利用し、KDDI Telehouse渋谷データセンターで培った水冷技術の知見や、KDDIが30年以上蓄積してきたデータセンター構築の知見を生かして構築する。同データセンターでは法人向