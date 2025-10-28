½÷Í¥¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£º´µ×´Ö¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎË§°æÂ¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÈ¾Ç¯´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºÇ½é³ÊÆ®µ»¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤ËÌÜÉ¸¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¦¤Þ