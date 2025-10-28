29日発売のアイドルグループ「INUWASI」はのんまゆ1st写真集「Darling」（扶桑社）から、本人お気に入りカット含む計3枚が28日、公開された。同グループは20年2月にデビュー。コロナ禍での活動を経て数々のライブシーンで存在感を放ち、25年8月開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」では、メインステージの一翼を任された。はのんまゆはグラビア界でも黒髪ボブのキュートなルックスと、身長147センチ