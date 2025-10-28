女優の杉咲花と東京03の角田晃広が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。それぞれ助演女優賞、助演男優賞受賞の喜びを語った。【写真】双子のような髪型の杉咲花＆奈緒同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には杉咲、角田のほか、松坂桃李、奈緒、芳根京