女優の奈緒が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。主演ドラマ『東京サラダボウル』で主演女優賞を受賞し、その喜びを語った。【写真】ショートカットの奈緒もかわいすぎ！同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には奈緒のほか、松坂桃李、角田晃広、杉咲