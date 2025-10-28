俳優の松坂桃李が28日、都内で開催された「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。主演ドラマ『御上先生』で主演男優賞を受賞し、喜びを語った。【写真】トロフィーを手に笑顔を見せる松坂桃李同アウォードは、市場性や商業性にスポットを当て、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰。授賞式には松坂のほか、奈緒、角田晃広、杉咲花、芳根京